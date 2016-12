Título: Más con Symfony Autor: Fabien Potencier, Ryan Weaver, Geoffrey Bachelet, Hugo Hamon, Jonathan Wage, Thomas Rabaix, Fabrice Bernhard, kris Wallsmith, Stefan Koopmanschap, Laurent Bonnet Fecha de publicación: 2009 Páginas: 144 Idioma: Español Dirigido a: Programadores PHP Requisitos: Conocimientos sobre programación orientada a objetos, con PHP y Symfony. Licencia: CC by-sa

Tabla de Contenidos

Capítulo 1: Introducción Capítulo 2: Enrutamiento avanzado (primera parte) Capítulo 3: Enrutamiento avanzado (segunda parte) Capítulo 4: Mejora tu productividad Capítulo 5: Emails (primera parte) Capítulo 6: Emails (segunda parte) Capítulo 7: Widgets y validadores propios Capítulo 8: Formularios avanzados (primera parte) Capítulo 9: Formularios avanzados (segunda parte) Capítulo 10: Mejorando la barra de depuración web Capítulo 11: Uso avanzado de Doctrine (primera parte) Capítulo 12: Uso avanzado de Doctrine (segunda parte) Capítulo 13: El día de descanso Capítulo 14: Utilizando la herencia de tablas de Doctrine (primera parte) Capítulo 15: Utilizando la herencia de tablas de Doctrine (segunda parte) Capítulo 16: Funcionamiento interno de Symfony Capítulo 17: Windows y Symfony Capítulo 18: Desarrollando aplicaciones Facebook (primera parte) Capítulo 19: Desarrollando aplicaciones Facebook (segunda parte) Capítulo 20: Descubriendo el poder de la línea de comandos (primera parte) Capítulo 21: Descubriendo el poder de la línea de comandos (segunda parte) Capítulo 22: Jugando con la cache de configuración de Symfony (primera parte) Capítulo 23: Jugando con la cache de configuración de Symfony (segunda parte) Capítulo 24: Trabajando con la comunidad Symfony

Descarga este libro:

Aún no disponible.

"Más con Symfony" es un libro que cubre temas muy avanzados de Symfony. Por tanto no se trata del primer libro que deberías leer sobre Symfony, sino que solamente será útil para aquellos programadores que ya hayan desarrollado algunos proyectos sencillos con el framework. Si alguna vez te has preguntado cómo funciona Symfony por dentro o si quieres extender el framework para cubrir alguna necesidad específica de tu proyecto, este el libro que necesitas. En resumen, "Más con Symfony" es ideal para mejorar tus nivel de Symfony.Como el libro está formado por una colección de tutoriales sobre diversos temas, puedes leer los capítulos en cualquier orden y por tanto puedes ir directamente al tema más apropiado en función de lo que estés desarrollando con el framework.Este libro es muy especial porque es un libro escrito por y para la comunidad. En la elaboración del libro han participado docenas de personas, desde los autores hasta los traductores y correctores, por lo que es el fruto de un esfuerzo colectivo muy grande.Este libro se ha publicado de forma simultánea en al menos cinco idiomas (inglés, francés, italiano, español y japonés). Todo eso no hubiera sido posible sin el incansable trabajo de nuestros equipos de traducción.El espíritu del software libre impregna todo el libro y ha hecho posible que se publique con una licencia de tipo software libre. Esta decisión cambia radicalmente la forma en la que tradicionalmente se crean y publican los libros. Ningún colaborador ha recibido ningún tipo de compensación por su trabajo: todos los que han contribuido a su desarrollo lo han hecho porque así lo han querido. Cada uno ha decidido ayudar para compartir parte de sus conocimientos, o para devolver a la comunidad parte de lo que ha recibido, para ayudar a que Symfony sea más popular y por supuesto para pasar un buen rato y hacerse famoso.El libro ha sido escrito por diez autores que utilizan Symfony a diario como programadores o como jefes de proyecto. Todos ellos tienen un conocimiento muy amplio del framework y han decidido compartir una parte a través de los capítulos de este libro.Este libro también está disponible para su lectura en línea