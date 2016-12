En estos apuntes se describe de forma abreviada la sintaxis del lenguaje C. No se trata de aprender a programar en C, sino más bien de presentar los recursos o las posibilidades que el C pone a disposición de los programadores.

Conocer un vocabulario y una gramática no equivale a saber un idioma. Conocer un idioma implica además el hábito de combinar sus elementos de forma semiautomática para producir frases que expresen lo que uno quiere decir. Conocer las palabras, las sentencias y la sintaxis del C no equivalen a saber programar, pero son condición necesaria para estar en condiciones de empezar a hacerlo, o de entender cómo funcionan programas ya hechos. El proporcionar la base necesaria para aprender a programar en C es el objetivo de estas páginas.

C++ puede ser considerado como una extensión de C. En principio, casi cualquier programa escrito en ANSI C puede ser compilado con un compilador de C++. El mismo programa, en un fichero con extensión *.c puede ser convertido en un programa en C++ cambiando la extensión a *.cpp. C++ permite muchas más posibilidades que C, pero casi cualquier programa en C, con algunas restricciones, es aceptado por un compilador de C++.

Título: Aprenda ANSI C como si estuviera en primero Autor: Javier García de Jalón de la Fuente, José Ignacio Rodríguez Garrido, Rufino Goñi Lasheras Alfonso Brazález Guerra, Patxi Funes Martínez, Rubén Rodríguez Tamayo Fecha de publicación: Febrero 1998 Páginas: 76 Idioma: Español Dirigido a: Estudiantes de carreras de sistemas, programadores Requisitos: Nociones sobre lógica proposicional, álgebra de Boole, sistemas numéricos. Licencia: Gratuito

Tabla de Contenidos

Capítulo 1: Introducción Capítulo 2: TIpos de datos fundamentales. Variables Capítulo 3: Constantes Capítulo 4: Operadores, expresiones sentencias Capítulo 5: Control de flujo de ejecución Capítulo 6: Tipos de datos derivados Capítulo 7: Funciones Capítulo 8: Funciones de entrada/salida Capítulo 9: El pre-procesador Capítulo 10: Otros aspectos del lenguaje C Capítulo 11: Las bibliotecas del lenguaje C