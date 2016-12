Nunca es fácil empezar con algo, y no iba a ser diferente con los sistemas operativos. Probablemente has oído que GNU/Linux es uno de los más complicados de utilizar, que todo se hace escribiendo comandos, etc... Te aseguramos que eso no es así.

Desde hace bastantes años, la comunidad Linux ha estado desarrollando diferentes interfaces de usuario que permiten que el usuario novato (es decir, probablemente tú, y nosotros) pueda acercarse sin miedo a uno de los sistemas más estables, robustos y seguros que existen en la actualidad.

Como a nadie le gusta estar sólo cuando tiene que enfrentarse a un aprendizaje, nosotros te acompañaremos durante todo el proceso. Para ello, hemos creado un canal IRC (#fbnetwork-soporte en la red irc.freenode.net) en el que te ayudaremos paso a paso cada vez que lo necesites. Además, si tienes alguna sugerencia o corrección, puedes contactar con nosotros en staff@fbnetwork.org.

En este libro encontrarás toda la información para aprender a utilizar, paso a paso, uno de los sistemas operativos más efecientes y seguros del mercado.

Tanto si eres nuevo en esto, como si ya tienes experiencia en el uso de GNU/Linux, este libro es para tí. Escrito en un lenguaje sencillo y cercano, sin tecnicismos, para que puedas centrarte en aprender lo esencial.

Además del libro electrónico tradicional en formato PDF descargable (de forma gratuita), en esta ocasión también está disponible una edición impresa, para que puedas leerlo más cómodamente.

Esperamos que este libro te sea de ayuda.

Título: Constantine. Aprende a usar Fedora desde cero. Autor: Alex Parra César Martínez Enrique Medina Fernando Gómez Israel Alonso Iván Pacheco Iyán Méndez Javier Gabriel. Fecha de publicación: Noviembre 2009 Páginas: 116 Idioma: Español Dirigido a: Usuarios nóveles de Fedora GNU/Linux. Requisitos: - Licencia: Puedes copiar y redistribuir el contenido libremente siempre y cuando no lo modifiques. En caso de modificación es necesario enviar los cambios a Fedora Blogger Network para su revisión y aprobación, incluyendo las actualizaciones menores y las traducciones.

Tabla de Contenidos

Presentación Pre-instalación Instalación Post-instalación El escritorio Gnome El escritorio KDE Moblin Recuperación de Fedora Anexos Glosario